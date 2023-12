Tragedia nella notte, BMW sbanda e finiscein un canale: tre giovani di 20, 21 e 22 anni muoiono intrappolati nell’auto

Tre giovani sono morti in un incidente: le portiere del’auto erano bloccate. I corpi sono stati recuperati dai vigili del Fuoco con una gru

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.35 della scorsa notte a Borgo Sant’Agnese, una località vicino a Portogruaro, in provincia di Venezia. Le vittime sono Altin Hoti di 22 anni, una vera e propria mania per la sua Bmw tanto che all’auto aveva dedicato una pagina Instagram, Egli Gjeci di 20 anni, ex calciatore e appassionato del Milan (entrambi di origine kosovara), Giulia Di Tillio, italiana, di 21 anni, che stava per laurearsi in Economia.

Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani viaggiavano a bordo della Bmw Berlina guidata Altin Hoti , quando, prima di un ponte, pare a causa della velocità sostenuta, ma la dinamica è in corso di acccertamento, è sbandata sfondando la recinzione di un locale che si trova vicino al fiume Lemene e finendo la corsa nel canale, inabissandosi.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco di Vicenza con la squadra di sommozzatori che hanno tentato di recuperare i ragazzi rimasti incastrati all’intern della vettura che aveva tutti gli sportelli chiusi. È stao quindi necessario fare intervenire l’autogrù che ha agganciato l’auto e l’ha tirata fuori. Soltanto in quel momento è stato possibile estrarre i corpi dei ragazzi ormai senza vita.

I rilievi sono seguiti dal carabinieri di Portogruaro che hanno avviato le indagini per gli accertamenti, non si sa infatti, se i giovani siano morti per l’impatto o se siano rimasti intrappolati nel mezzo, trovato con le porte chiuse. Il finestrino rotto, da cui inizialmente si pensava potesse essere uscito qualcuno, potrebbe invece essere la traccia del tentativo dei giovani di rompere il vetro per uscire dall’auto.