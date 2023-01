Tragedia nella notte. In 6 su Fiat 500 si schiantano contro un palo: muoiono 5 giovani dai 17 ai 21 anni, grave un 21enne

Un terribile schianto contro un palo dell’illuminazione e cinque giovani muoiono sul colpo, gravissimo il sesto passeggero: erano tutti a bordo di una Fiat 500

L’incidente è accaduto intorno alle 2,30 a Fonte Nuova su via Nomentana alle porte di Roma. Le vittime sono: Alessio Guerrieri, 21 anni, Flavia Troisi, 17, Valerio Di Paolo, 21, Giulia Scalvo, 17, Simone Ramazzotti, 21, mentre Leonardo Chiapparelli di 21 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, i sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat 500, quando il conducente, forse per l’alta velocità, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica, nei pressi dell’Ufficio Postale al centro della frazione Tor Lupara.

L’impatto è stato devastante e cinque ragazzi sono morti sul colpo, tra cui il conducente dell’auto che sarebbe intestata alla madre, mentre, il sesto, il ventunenne Leonardo Chiapparelli, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo, che su ordine della Procura di Tivoli che ha aperto un fascicolo, hanno avviato le indagini.