Tragedia sfiorata sull’A29: auto con intera famiglia vola giù dal viadotto: 3 i feriti estratti dai pompieri

Poteva essere davvero una tragedia: un’auto è volata giù da un viadotto sull’A29, a bordo un’intera famiglia di tre persone fortunatamente rimaste solo ferite

È accaduto nella tarda mattinata di oggi sulla A29, poco dopo lo svincolo di Alcamo ovest in direzione Trapani. Un’auto con a bordo un’intera famiglia, marito e moglie di 80 e 75 anni e il figlio di 50 alla guida, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail ed è ha fatto un volo di tre metri e mezzo. Nell’impatto con il terrapieno l’auto si è capovolta. Il 50enne alla guida è riuscito ad uscire dall’abitacolo ed ha chiamato i soccorsi.

Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti e li hanno affidati ai sanitari del 118, che li hanno trasportati all’ospedale di Alcamo. Nessuno dei tre è in pericolo di vita

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polstrada.