Tragedia sul traghetto per Palermo: studentessa muore a 19 anni colta da malore. Famiglia e scuola sotto shock

Una studentessa 19 anni in gita scolastica, diretta a Palermo, è morta sul traghetto colta da un malore improvviso. L’ipotesi è che sia stata vittima di un infarto. La Procura ha disposto l’autopsia

La tragica si è consumata nella notte a bordo di un traghetto partito da Napoli e diretto Palermo, a circa 40 miglia al largo di Capri. La vittima è Aurora Bellini, originaria di Batignano, in provincia di Grosseto, studentessa di 19 anni, che frequentava l’Istituto per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, deceduta mentre si trovava in gita scolastica, un viaggio di istruzione denominato “il tour della legalità”.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane nella notte mentre era nella sua cabina, si è sentita male, accasciandosi al suolo. A lanciare l’allarme sono stati i suoi compagni di classe e subito dopo sono arrivati i soccorritori del 118 e della Guardia Costiera, che hanno trasportato la ragazza al porto di Sorrento, da dove è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia, ma purtroppo nonostante i vari tentativi di rianimarla, i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul cadavere della giovane, ma le prime informazioni, non si esclude che la ragazza possa essere stata vittima di un infarto improvviso.

Gli inquirenti hanno sequestrato tutti gli effetti personali di Aurora trovati nella cabina della nave su cui viaggiava, anche dei farmaci e sentito gli insegnanti e i compagni di classe della ragazza. Le indagini sono condotte dalla capitaneria di Porto.

Chi conosceva descrive Aurora Bellini, la descrive come una ragazza gioiosa e solare. Lascia la sorella gemella, Martina, e i genitori: la mamma Erika, impiegata in un bar della zona, e il papà Paolo, dipendente di un’azienda del settore motociclismo.

L’intera comunità scolastica è sotto shock per la scomparsa di Aurora. In una nota ufficiale, il dirigente scolastico Angelo Costarella ha espresso il dolore dell’istituto per la perdita della giovane studentessa: “Siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna, così profondamente colpiti da questa tragedia”. I compagni di classe, devastati dall’accaduto, sono stati fatti rientrare immediatamente a Grosseto.