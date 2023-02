Tragedia sulla A1. Tir precipita da un viadotto e dopo un volo di 15 metri si incendia: morto l’autista 55enne

Un Camion è precipitato da un’altezza di 15 metri da un viadotto della A1: morto il conducente, un 50enne italiano, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere del mezzo che si è incendiato

È accaduto questa mattina poco dopo le 7 all’altezza del km 274 dell’A1, tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. La vittima è un italiano di 55 anni, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, ma le cause dell’incidente autonomo sono ancora da accertare, il conducente di un tir con rimorchio carico di frutta e verdura, ha perso il controllo del mezzo, che è sbandato, andando a sbattere prima contro la barriera centrale della carreggiata e poi dopo aver attraversato le corsie di sorpasso, di marcia e di emergenza, ha divelto sei elementi delle protezioni laterali sul lato destro del viadotto, per infine precipitare sulla via di Legri della sottostante strada provinciale 107, facendo un volo di oltre 15 metri. Nell’impatto al suolo che è stato devastante, il camion si è incendiato e l’autista è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno faticato a spegnere le fiamme ed hanno estratto dalle lamiere il corpo del conducente che è stato trasferito alla medicina legale, mentre il camion è stato messo sotto sequestro per gli accertamenti del caso. La carreggiata verso nord dell’A1 è rimasta chiusa tra gli svincoli di Calenzano e Barberino di Mugello (Firenze) fino a circa alle 11.