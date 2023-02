Tragedia sulla A14: muore il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli di 13 e 8 anni, grave un 12enne

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi. Il bilancio dell’impatto è di tre morti tra cui due ragazzini e il ferimento di un 12 enne che a causa di un trauma cranico e toracico è stato intubato

L’incidente è accaduto intorno alle 11 all’interno di una galleria della A14, di Grottammare (Ascoli Piceno), nel punto in cui si viaggia su un’unica carreggiata a causa di un cantiere stradale. La vittima è Andrea Silvestrone, 49 anni, atleta paralimpico e campione di tennis che è morto insieme ai suoi due figli, una ragazzina di 13 e uno di 8 anni in un drammatico incidente stradale, nel quale è rimasto ferito anche un ragazzino di 12 anni. Secondo i primi accertamenti, Silvestrone, era alla guida di una Citroen C4 con accanto i due figli e un altro ragazzino, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo che con le ruote avrebbe toccato un canale di scolo. L’auto a quel punto ha sbandato e il 40enne ha tentato di controsterzare, ma nella manovra avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, proprio mentre sopraggiungeva un tir. L’impatto frontale tra i due mezzi è stato devastante e Silvestrone e i due figli sarebbero morti sul colpo, mentre l’altro ragazzino di 12 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni con un trauma cranico e toracico. Il conducente del camion è rimasto illeso.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupato dei rilievi. L’autostrada tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Bologna è rimasta chiusa per diverse ore.

Silvestrone viveva con la famiglia a Montesilvano (Pescara) ed era figura molto nota nel mondo delle attività sportive per disabili e più in generale per i diritti delle persone portatrici di handicap. In campo agonistico Silvestrone aveva raggiunto nel 2017 il trentaseiesimo posto nel ranking mondiale del tennis paralimpico.