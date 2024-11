Tragedia sulla A19 Palermo Catania: scontro tra due auto muore un bambino di otto anni e 3 feriti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nei pressi di Termini Imerese, un bambino di 8 anni ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite

Foto Franco Assenza

E’ accaduto nella serata di ieri, venerdì 8 novembre sull’autostrada Palermo Catania, in direzione del capoluogo etneo, all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. La vittima è un bimbo di 8 anni di Campofelice di Roccella. Secondo quanto ricostruito, due automobili, per cause in corso di accertamento si sono scontrate, nel violento impatto una si è capovolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, ma i soccorritori nulla hanno potuto fare per il piccolo se non costarene il decesso, mentre hanno trasportato tre persone rimaste ferite in ospedale. I rilievi per stabilire le responsabilità sono condotti dagli agenti della polizia stradale.