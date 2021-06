Tragedia sulla A29: moto si schianta sul guard rail: muore una 40enne e un 62enne che vola giù dal viadotto

Un tragico incidente si è verificato nella primo pomeriggio sulla A29: nello schianto con la moto due un uomo e una donna sono morti

È accaduto intorno alle 13,45 sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani nei pressi di Castellamare del Golfo. Una delle due vittime è Renato Cirà, 62 anni, che si trovava alla guida di una Yamaha Fazer, morta anche la passeggera, una donna di circa 40 anni che non aveva documenti addosso e non è stata ancora identificata.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, si tratterebbe di un incidente autonomo, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato sul guard rail, ma si sta valutando l’eventualità che ci possa essere un altro mezzo coinvolto. Nell’urto il 62enne è volato giù dal viadotto, mentre la donna ha impattato mortalmente sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno richiesto – inutilmente – l’intervento dell’elisoccorso e gli agenti della polizia stradale di Alcamo che ha eseguito i rilievi.