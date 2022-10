Tragedia sulla A4, 48enne non si accorge di un tir fermo lo tampona e muore schiacciato dal cassone

Tragedia sulla A4 incidente 48enne tampona un tir fermo per un guasto e muore a schiacciato sotto il cassone posteriore



È accaduto poco prima delle 17.30 di ieri martedì 18 ottobre 2022, nel tratto della A4 compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione di Trieste. La vittima è Maurizio Durì, manager di 48 anni, residente a Udine ma originario di Buttrio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua Bmw, quando, forse per disattenzione, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, non si è accorto di un Tir che trasportava legname fermo sul lato della carreggiata a causa di un guasto, tamponandolo violentemente. Nell’urto la Bmw si è incastrata sotto al rimorchio.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e per estrarre l’auto con dentro il 48enne è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con al seguito una gru, che lo hanno consegnato al personale del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elicottero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale coadiuvati dagli ausiliari del traffico di Autovie Venete.