Tragedia sulla Catania-Siracusa: studentessa 24enne muore schiacciata nella sua auto tra due tir

Una ragazza è rimasta coinvolta con la sua auto in un tragico tamponamento a catena ed ha perso la vita

La tragedia si è verificata questa mattina intorno alle 8, sull’autostrada Catania-Siracusa, nei pressi della galleria San Demetri, in zona Lentini. La vittima è Josephine Leotta, 24enne di Belpasso, studentessa universitaria di architettura e patrimonio culturale. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si stava recando all’università alla guida di una Toyota Aigo, quando, in un tamponamento a catena, è rimasta schiacciata tra due grossi camion. Coinvolti nel tamponamento anche altre tre vetture e ci sarebbero almeno tre feriti.

Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare le persone coinvolte dalle lamiere e il personale del 118, che nulla hanno potuto are per la giovane e non costarne il decesso. I rilievi e le indagini del caso, sono stati eseguiti dalla polizia stradale. La carreggiata in direzione Siracusa è stata chiusa e si sono formate lunghe code.