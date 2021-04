Tragedia sulla Comiso- Santa Croce Camerina, scontro tra furgone e auto: 4 i morti

Tragico incidente stradale mortale, nel pomeriggio di oggi , nello scontro tra un furgone e un’auto sono morte 4 persone

È accaduto intorno alle 15, sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce, in direzione Comiso all’altezza del bivio per Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, un furgone Renault, per cause on corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Fiesta su cui viaggiavano quattro cittadini extracomunitari, che nel violento impatto sarebbero morti.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. Si attende l’arrivo del medico legale per poter portare via le vittime.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO