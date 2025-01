Tragedia sulla Niscemi-Gela, auto si schianta contro un muro: muore bimba di 9 anni grave la mamma che era alla guida

Una bambina che viaggiava insieme alla madre e a due fratelli è morta in un incidente autonomo nel nisseno: inutile i tentativi dei medici di salvarla

Foto Franco Assenza

E’ accaduto nella mattinata di oggi, sulla strada provinciale 11 Niscemi-Gela, alle porte di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La vittima una bambina di 9 anni, Secondo una prima ricostruzione, a piccola viaggiava insieme ai due fratelli su una Fiat Panda guidata dalla madre 37enne, quando, forse per l’asfalto reso viscido per l’umidità, ma le cause sono in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto.

Sul posto sono arrivati gli uomini dl 118 che nulla hanno hanno soccorso la bambina i fratellini, una bambina di 7 anni e un bambino di 4, rimasti feriti in modo lieve e la madre che è stata ricoverati all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La bambina purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale, inutili i tentativi dei medici di rianimarla, troppo gravi i traumi riportati nell’impatto, mentre la mamma è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.