Tragedia sulla Pa-Me: furgone va a fuoco in galleria e su corsia opposta auto si schianta sotto Tir, muore un ingegnere

Grave incidente sulla A20 Pa-Me: un furgone in galleria si è incendiato e in direzione opposta un auto si schianta sotto un Tir. Il conducente è morto sul colpo

E’ accaduto questa mattina sulla Palermo Messina, all’altezza di Castelbuono. La vittima è lsjan Demko, ingegnere originario di Tirana, in Albania, che lavorava per conto della compagnia Albatex Sh.P.K., con il ruolo di production manager.

Secondo quanto al momento ricostruito, un furgone che trasportava maiali che viaggiava in direzione Palermo Messina, arrivato dentro la galleria Carbone, è andato a fuoco per causa di natura accidentale.

Il fumo che usciva dalla galleria ha invaso anche la corsia opposta, facendo rallentare il traffico, poi la tragedia. Una Fiat Grande Punto guidata dalla vittima, forse a causa della velocità sostenuta, non ha fatto in tempo a frenare ed è finita incastrata sotto un tir.

Nel caos creatosi, sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco in entrambe le direzioni. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. Il tratto autostradale della A20 Cefalù-Castelbuono è rimasto chiuso in entrambe le direzioni di marcia per diverse ore.