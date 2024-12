Tragedia sulla Palermo Agrigento: scontro tra auto e un camion cisterna: morti 2 giovani e altri 3 feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, in uno scontro tra un’auto e un Camion due giovani sono morti e tre sono in gravi condizioni

E’ accaduto nella prima mattinata di oggi 14 dicembre sulla strada statale 121 Palermo Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Secondo una prima ricostruzione, una Seat Leon, con cinque giovani a bordo, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un camion cisterna. Nel terribile impatto due giovani sono morti sul colpo, mentre gli altri tre sono rimasti feriti gravemente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per due giovani se non costarne il decesso ed hanno trasportato o tre feriti in ospedale. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale La strada in questo momento è chiusa al traffico.