Tragedia sulla Palermo-Catania: una ragazza 25enne è morta e la cugina di 18 anni è rimasta gravemente ferita

Una ragazza di 25 anni ha perso la vita in un incidente autonomo verificatosi all’alba di questa mattina. Gravemente ferita la cugina di 18 anni

È accaduto intorno tra le 4 e la 5 di questa mattina sull’autostrada Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia. La vittima è Noemi Ficara di 25 anni, originaria di Palermo, ma residente a Termini Imerese. Secondo quanto al momento ricostruito, la 25enne viaggiava su una Toyota Yaris insieme alla cugina diciottenne, anche lei residente a Termini Imerese, quando, per cause in corso di accertamento, l’auto è finita contro il guardrail, cappottandosi più volte. Nell’impatto Noemi Ficara è morta sul colpo, mentre la cugina è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per la 25enne, mentre la cugina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

I rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte nel sinistro.