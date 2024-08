Tragedia sulla Palermo-Messina, auto sbanda e si schianta sul guard rail: muoiono marito e moglie, salve le due bambine

Una coppia che tornava in Sicilia per le vacanze è morta in tragico incidente autonomo, miracolosamente salve le due figlie

E’ accaduto intorno alle ore 14:00 di ieri 10 agosto, sull’autostrada Messina-Palermo, sulla carreggiata in direzione di marcia del capoluogo, nel territorio del comune di Brolo, in provincia di Messina.

Le vittime, Salvatore Caleca, originario di Torrenova, che fra pochi giorni avrebbe compiuto 43 anni, e la moglie Michela Bucci, di 40 anni, pugliese. Con loro c’erano anche le due figlie, di uno e cinque anni, che si sono salvate. La famiglia che viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai, viveva a Roma ed era arrivata in Sicilia per le vacanze, diretta proprio a Torrenova per trascorrere qualche giorno con i familiari di Salvo e festeggiare con loro anche il compleanno.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente che appare autonomo è in fase di accertamento, la Nissan, condotta da Caleca, avrebbe iniziato a sbandare sbattendo violentemente dapprima contro le barriere laterali a sinistra e quindi finendo incastrata dalla parte opposta, sul guardrail di destra. L’impatto è stato violentissimo e i soccorritori nulla hanno potuto fare per i due genitori sarebbero morti sul colpo, mentre, pare grazie ai seggiolini le due bimbe a cui erano legate, si sono salvate, riportando solo ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Per cautela, sono state comunque portate in ambulanza all’ospedale di Patti per gli accertamenti del caso.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi. Su autorizzazione del sostituto procuratore di turno a Patti, la salma dell’uomo è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Papardo di Messina, per l’esecuzione dell’autopsia. Salvatore era il conducente del mezzo e per questo è stata disposta l’autopsia. Il corpo della moglie, custodito al Policlinico messinese, è stato sottoposto invece ad ispezione cadaverica esterna.