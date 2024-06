Tragedia sulla Palermo-Sciacca. Auto si schianta sul guard rail: muore un bimbo di 16 mesi e una ragazza di 20 anni, grave una 23enne

La ragazza alla guida secondo gli investigatori, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma, ma la dinamica è in corso di accertamento

E’ accaduto all’alba di oggi, domenica 23 giugno sulla SS 624 Palermo-Sciacca, all’altezza di Giacalone. Le vittime sono Abd Rahim Gharsallah, un bimbo di appena sedici mesi e Selma El Mouakit,di 20 anni. Due ragazze ferite: Miriam Janale di 23 anni che è in prognosi riservata e Chiara Irmana 21 anni.

Secondo una prima ricostruzione, le quattro persone coinvolte in quello che è un incidente autonomo, viaggiavano su una Fiati Grande Punto bianca, che per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard rail che delimita la carreggiata. L’impatto è stato devastante e due degli occupanti sono morti sul colpo e gli altri due sono rimasti feriti. Le ragazze sembra avessero passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico e quella alla guida, secondo gli investigatori, avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore alla norma, ma saranno le analisi a confermare o smentire questa ipotesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per Selma El Mouakit e il piccolo Abd Rahim Gharsallah, se non costatarne il decesso, le altre due ragazze sono state trasportate in ospedale, una è in prognosi riservata. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.