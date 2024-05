Tragedia sulla Palermo-Sciacca, muore 36enne di Sciacca: si schianta con la moto contro il guardrail 

E’ Antonio Gulino, il giovane di 36 anni di Sciacca, deceduto questa mattina in un incidente stradale autonomo

E’ accaduto questa mattina, sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, all’altezza del bivio per Santa Margherita di Belice. La vittima è Antonio Gulino, di 36 anni originario di Sciacca che faceca il muratore. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua moto di grossa cilindrata, quando, per cause in corso di accertamento, ha perduto il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato violento e il 36enne è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sul selciato. Sul posto i carabinieri per i rilievi. si Tratterebbe di incidente autonomo.