Tragedia sulla Palermo-Sciacca, scontro tra auto e suv: tre morti, gravissimi tre bambini

Sabato mattina di sangue sulle strade siciliane, nello scontro tra due auto tre persone sono morte e tre bambini sono stati ricoverato in condizioni gravissime

E’ successo intorno alle 8.15, sulla SS 624 Palermo-Sciacca, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone, all’altezza del chilometro 13. Secondo una prima ricostruzione, un Suv Toyota Rav 4 e una Mercedes classe C, sulla quale viaggiava una famiglia originaria di Tunisi, composta da padre madre e tre bambini,di 4,6 e 8 anni, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Come si vede dalla foto, l’impatto è stato violentissimo e il conducente palermitano del suv, il conducente della Mercedes e la moglie sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti, i vigili del fuoco che hanno liberato gli occupanti dalle lamiere dei mezzi e gli uomini del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che nulla hanno potuto fare per le tre vittime se non costarne il decesso, mentre hanno soccorso i tre bambini rimasti gravemente feriti che sono stati trasportati all’ospedale “Di Cristina” a Palermo con l’elisoccorso. Le loro condizioni sono gravissime.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. La circolazione è stata interrotta.