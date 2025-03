Tragedia sulla Ragusa-Catania, scontro tra un furgone e un van: 3 morti e 4 feriti gravissimi 

Un van a nove posti sul quale viaggiavano dei braccianti agricoli si è scontrato con furgone cassonato, l’impatto è stato terribile e tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite gravemente

Il terribile incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 194, in contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini. Il bilancio e di tre morti e quattro feriti tutti gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, un furgone cassonato e un van a nove posti, sul quali viaggiavano alcuni braccianti agricoli, per cause in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente.

L’impatto come evidenzia la foto, è stato violentissimo, e i passeggeri di entrambi i mezzi sono rimasti incastrati nelle lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lentini e Ragusa, che hanno liberato i malcapitati, consegnandoli ai soccorritori del 118, che viste le gravi condizioni dei sette hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato i feriti più gravi negli ospedali della zona. Purtroppo tre di loro sono deceduti.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Augusta, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La Strada Statale 194 è stata completamente chiusa e il traffico deviato, causando forti disagi alla circolazione.