Tragedia sulla SS 115 tra Vittoria e Gela: nello scontro tra una Golf e un camion muore un 24enne

Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, nello tra scontro tra un’auto e un tir: un giovane di 24 anni è deceduto

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada statale 115 che collega Vittoria a Gela, all’altezza di contrada Dirillo nel territorio gelese. La vittima è il 24enne Mirko Argentino, originario di Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Volkswagen Gol, che per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un tir. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un camper che era in transito.

Nel violentissimo impatto il giovane, nonostante i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 arrivati sul posto, è deceduto. I rilievi per stabilire la dinamica del’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri di Gela.