Tragedia sulla SS115, cane attraversa la carreggiata e una moto lo centra in pieno:  giovane muore sul colpo

Un cane ha attraversato la carreggiata e una giovane motociclista lo centra in pieno morendo sul colpo

E’ accaduto nella tarda serata di oggi sabato 17 settembre sulla strada statale 115, all’altezza del lago Gorgo, subito dopo Montallegro. La vittima è un giovane di cui la momento non sono state rese le generalità.

Secondo una prima ricostruzione la vittima viaggiava su una Kawasaki 750 in direzione Sciacca, quando improvvisamente un cane, pare un pitbull ha attraversato la carreggiata, il giovane non ha potuto evitare l’ostacolo e nello scontro è stato disarcionato dalla moto per poi cadere rovinosamente sull’asfalto. L‘impatto è stato fatale è il motociclista è morto sul colpo.

Immediati sono arrivati i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto per eseguire i rilievi anche gli agenti della polizia Stradale, i carabinieri di Montallegro e i vigili del fuoco del comando provinciale.