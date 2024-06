Tragedia sulla SS115 Modica – Ragusa, nello scontro tra auto e moto, muore una coppia nota nella zona

Stupore e cordoglio nel ragusano per la morte inaspettata, causata da un incidente stradale in moto, di una coppia di musicisti molto nota nella zona

La tragedia si è consumata stanotte sulla Statale 115 Modica – Ragusa, nei pressi del cavalcavia del ponte Costanzo. Le vittime sono Giovanni Cascone di 56 anni e la moglie Angela Polizzi di 53, residenti a Puntarazzi in provincia di Ragusa. Secondo quanto al momento ricostruito, la coppia era a bordo di una moto e stava rientrando da una serata passata a Scicli, quando, per cause in corso di accertamento si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una giovane di 28 anni. Nell’impatto Cascone e la moglie sono morti sul colpo mentre la 28enne sull’auto è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per la coppia se non costarne il decesso, mentre la donna 28enne è stata ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Polizia stradale e carabinieri si sono occupati dei rilievi e della circolazione.

Giovanni Cascone era maestro di trombone, nonché stimato insegnante di musica della scuola Giovanni Verga di Comiso e titolare di un negozio di strumenti musicali nella provincia ragusana che gestiva insieme alla moglie anche lei musicista. La coppia lascia due figli, Stefano e Leonardo.