Tragedia sull’A20, 22enne travolto mentre scende dall’auto per dare soccorso, gravemente ferito il fratello

Un giovane è morto travolto da un’auto mentre tentava di dare soccorso ad un mezzo che aveva tamponato un tir. Quattro i feriti

L’incidente si è verificato intorno alle 23 nei pressi del viadotto Tarantonio dell’autostrada Messina-Palermo. La vittima è Riccardo Maestrale, militare dell’esercito di 22 anni di Milazzo ma in servizio a Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo di una Peugeot 208 con il fratello, quando si è fermato per prestare soccorso agli occupanti di una Toyota Rav4 che aveva tamponato violentemente un tir. Ma proprio nel momento in cui il 22enne è sceso dall’auto, è sopraggiunta una Ford Eco Sport che l’ha centrato in pieno.

Nel terribile impatto il militare sarebbe morto sul colpo, mentre il fratello è rimasto gravemente ferito. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre tre persone tutte trasportate al Policlinico di Messina.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e tre mezzi dei vigili del fuoco.