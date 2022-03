Tragedia sull’A20: auto sfonda guardrail e vola nella scarpata: muore un 52enne, gravissimo il figlio 24enne

Una tragico incidente si è verificato nella notte: un’auto ha sfondato il guar rail e dopo un volo di sette metri è caduta nella scarpata: muore un 52enne ferito gravemente il figlio di 24 anni



È accaduto intorno alle 0,30 di questa notte sull’A20 Messina-Palermo, tra Rometta e Villafranca. Secondo una prima ricostruzione, due persone, il padre di 52 anni e il figlio di 24, viaggiavano in direzione Messina a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, quando, a pochi metri dal casello di Villafranca Tirrena, in zona Ponte Gallo, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha virato verso destra sfondando il guardrail e dopo un volo di circa sette metri è caduto nella scarpata.



Nel violentissimo impatto, il 52enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto sul colpo, mentre il figlio ventiquattrenne è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i soccorsi che nulla hanno potuto fare per il 52enne, mentre hanno trasportato il figlio della vittima al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina, dove a causa delle gravi ferite riportate in varie parti del corpo, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

I rilievi per accertare la dinamica di quello che è un incidente autonomo, sono stati eseguiti dagli agenti di polizia stradale del distaccamento di Barcellona. Tra le ipotesi più accreditate sulle cause dell’incidente si valuta il colpo di sonno o un malore improvviso.