Tragedia sull’A20. Auto si schianta contro il guard rail che si apre e trafigge l’auto: un morto e 2 donne ferite

Un’auto è finita contro il guard-rail sull’A20 all’altezza di Cefalù: Il bilancio è di un uomo rimasto ucciso e due donne ferite, una è in gravissime condizioni

È accaduto nel pomeriggio di oggi al chilometro 169 dell’autostrada Palermo Messina, all’altezza dell’hotel Costa Verde di Cefalù. La vittima è un uomo di 71 anni. Secondo una prima ricostruzione il 71enne si trovava al volante di una Fiat Punto, con al suo fianco una donna, anche lei sulla settantina e una ragazza di 22 anni seduta dietro, quando, per cause in corso di accertamento sarebbe uscito fuori strada andando a schiantarsi contro il guardrail, che si è divelto ed ha trafitto la vettura.

Nell’impatto molto violento il 71enne è morto sul colpo, mentre l’anziana al suo fianco è rimasta gravemente ferita. La ragazza 22enne fortunatamente ha riportato solo alcuni traumi. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale per i rilievi e il personale dell’Anas.