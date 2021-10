Tragedia tra Agrigento e Raffadali: un 17enne e una 16enne muoiono nello scontro tra una moto e un’auto

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, due giovani che viaggiavano su una moto sono morti dopo essersi schiantati contro una Range Rover

È accaduto sulla statale 118 che collega Agrigento e Raffadali, nei pressi di una curva al chilometro 141+700, in territorio di Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. Le vittime sono Gaetano Maragliano di Raffadali, che aveva compiuto 17 anni appena tre giorni fa, e Martina Alaimo di Agrigento di 16 anni.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, i due ragazzi viaggiavano in direzione Raffadali su una moto “Aprilia 125”, quando, pare abbiano invaso la carreggiata opposta, andando a schiantarsi contro una Range Rover che procedeva in direzione Agrigento.

Nel violentissimo impatto i due giovani sono stati sbalzati dalla sella finendo rovinosamente sul selciato e sarebbero morti sul colpo.

Sul posto sono arrivati le ambulanze del 118 il cui intervento è risultato inutile, i due giovani erano già deceduti. oltre ai i vigili del fuoco e ai carabinieri che si sono occupati di eseguire i rilievi.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/