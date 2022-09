Tragico incidente all’alba di oggi, 4 ragazze si sono schiantate contro un muro: due 28enni sono morte, ferite le altre due

Tragico incidente all’alba di oggi, coinvolte quattro ragazze che viaggiavano a bordo di un’auto che si è schiantata contro un muro: due sono morte e le altre due sono rimaste ferite

È accaduto intorno alle ore 4.00 di questa mattina in via San Cosma a Cervinara, in provincia di Avellino. Le vittime si chiamavano Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano entrambe 28enni di Cervinara.

Secondo una prima ricostruzione, le due ragazze viaggiavano a bordo di una Fiat 500 rossa insieme ad altre due amiche e stavano rientrando a casa dopo avere trascorso il sabato sera tra Airola e Montesarchio, quando arrivate in via San Cosma, una strada stretta, la conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un muro che delimita la strada. Nel terribile impatto, Alessandra e Roberta sarebbero morte sul colpo, mentre la ragazza che era alla guida è rimasta ferita assieme all’altra amica.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Avellino e di Benevento che hanno prestato i primi soccorsi ed estratto le ragazze dalle lamiere dell’auto e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per le due vittime, mentre hanno soccorso le due giovani rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino e l’altra presso il nosocomio San Pio di Benevento. Le due ragazze hanno riportato diverse lesioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.