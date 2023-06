Tragico incidente mortale. Panda precipita in una scarpata: muore la mamma e i due figli di 11 e 13 anni

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri: un’auto con mamma e due figli adolescenti è precipitata in un scarpata e nessuno dei tre occupanti è sopravvissuto all’impatto

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno, sulla Strada Statale 106 ionica di Bovalino, in Calabria. Le vittime sono una donna di 39 anni, Caterina Pipicelli, originaria di Natile (Reggio Calabria) e i suoi due figli un maschio di 11 e una ragazzina di13 anni.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, stava tornando dalla celebrazione di un banchetto matrimoniale in un noto ristorante di Bovalino, quando, ma la dinamica è in corso gli accertamenti, la donna che era alla guida forse per la strada resa viscida in seguito ai forti temporali verificatisi nel pomeriggio, ha perso il controllo del mezzo, che prima è sbandato e poi è finito in una scarpata profonda circa tre metri.

Sul luogo dell’incidente, sono arrivati gli uomini del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto i tre passeggeri dalle lamiere della vettura. Purtroppo sia la donna che il figlio di 11 anni sono morti sul colpo, mentre la ragazzina è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Locri con l’elisoccorso, dove però è deceduta, poco dopo l’arrivo.