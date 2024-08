Tragico incidente. Muore un 30enne di Vittoria: con lo scooter si schianta contro le pareti di un sottopassaggio

Un tragico incidente autonomo è costata la vita ad un giovane di Vittoria che con lo scooter è finito violentemente contro le pareti laterali del tunnel: inutili i soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, nel sottopasso di Caricamento a Genova. La vittima è Giambattista Colombo di 30 anni, nato a Vittoria, in provincia di Ragusa, ma da tempo trasferito a Genova dove lavorava nel quartiere di San Teodoro, con i genitori che gestiscono la gastronomia La Cascina in largo San Francesco Da Paola. Secondo quanto al momento ricostruito, il giovane era alla guida di uno scooter, quando, arrivato nel sottopasso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le pareti. L’impatto è stato violentissimo ed il 30enne sarebbe morto sul colpo. Si tratterebbe quindi di un incidente autonomo.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto il corpo sull’asfalto e poco dopo sul posto, è arrivata un’automedica Golf 4 e l’ambulanza della Misericordia, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale che sono durati fino alle 10.30 di questa mattina. Il ragazzo era piuttosto conosciuto e quando la notizia del decesso si è diffusa, sui social sono comparsi molti i messaggi di cordoglio.