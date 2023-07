Tragico incidente sportivo: 34enne muore trafitto alla testa dalla freccia della sua balestra forse mentre la caricava

Si sarebbe trattato di un tragico incidente sportivo, l’autopsia non ha chiarito l’esatta dinamica della morte, ma gli inquirenti escludono tassativamente che si sia trattato di omicidio

Il corpo senza vita del 34enne Lucio Junior Ragnoli, è stato ritrovato in un campo di Bedizzole, piccolo Comune del Bresciano. A scoprirlo un contadino del posto, che ha notato una freccia di una balestra conficcata tra il mento e la testa del ragazzo ed ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Bedizzole, in collaborazione con i colleghi di Desenzano, i vigili del fuoco e il personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Ragnoli, morto già da diverse ore, forse addirittura dal giorno precedente.

Sono state avviate le indagini e sulla salma del 34enne è stata esegiuta l’autopsia, che però non avrebbe chiarito al di là di ogni possibile dubbio se la morte sia stata causata da un incidente o frutto di un gesto volontario. Escluso invece l’omicidio.

“Nessuno era presente e quindi è impossibile sapere come siano effettivamente andate le cose. Quel che è certo è che quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità, sia per la giovane età del defunto sia per le modalità del ritrovamento – sottolinea il sindaco di Bedizzole, Giovanni Cottini – Ora per lo meno la salma è stata dissequestrata dall’autorità giudiziaria e la famiglia potrà organizzare la cerimonia funebre, mettendo per quanto possibile un punto a questa brutta storia”.

I funerali di Ragnoli sono stati fissati per domani lunedì 3 luglio alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Vito a Bedizzole: i genitori – il padre Gianferruccio e la madre Vilma – le sorelle Beatrice ed Eugenia e il fratello Piero hanno voluto rivolgere pubblicamente tramite il manifesto funerario “un particolare ringraziamento ai carabinieri di Bedizzole e ai Vigili del fuoco intervenuti”.