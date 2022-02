Tragico incidente sulla Catania-Gela: nello scontro tra due auto muore una donna e quattro feriti

Un bruttissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri: nello scontro tra due auto una donna è morta e quattro persone sono rimaste ferite



È accaduto intorno alle 17 di domenica pomeriggio sulla Strada Statale 417 Catania-Gela. La vittima è una donna 66enne, di Ramacca. Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot, su cui viaggiava la vittima, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una BMW, sulla quale c’erano altre quattro persone. Nel violentissimo impatto, tutte e cinque le persone coinvolte sono rimaste ferite.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone, che hanno lavorato per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere dei mezzi e le ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti. La più grave è apparsa la 66enne che è stata trasportata all’ospedale di Catania, dove, a causa dei gravi politraumi riportati, è deceduta poco dopo l’arrivo. Gli altri quattro feriti, sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Gravina di Caltagirone. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale.