Tragico scontro frontale tra auto e camion: morti due giovani genitori. Avevano 5 figli piccoli

Uno scontro frontale tra un’auto e un camion, ha causato la morte di due giovani genitori, che lasciano 5 piccoli figli

È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 marzo, intorno alle 18 sulla strada provinciale 53, in un tratto rettilineo nei pressi del ponte sul torrente Cellina tra Vivaro e San Quirino, in provincia di Pordenone. Le vittime sono Manuel Cari di 29 anni e la compagna Chiara Materassi di 24.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane coppia viaggiava a bordo di un Chrysler Voyager quando, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e i due giovani sono morti sul colpo.



Sul posto sono arrivati le ambulanze del 118 ed anche l’elisoccorso che però e ripartito vuoto, inutili infatti sono state le manovre di rianimazione del medico, che non ha potuto altro che constatare il decesso dei due giovani. Ferito anche l’autista del mezzo pesante che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

Manuel e Chiara che vivevano a Fontanafredda (PD) anche se entrambi erano originari di Udine, si conoscevano sin da ragazzini e da allora non si sono più separati. Dalla loro unione erano nati cinque figli. Sull’asfalto sono stati trovati seggiolini e ciucci e questo particolare aveva fatto temere il peggio, ma fortunatamente nessuno dei piccoli era a bordo dell’auto.

I rilievi per per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri.