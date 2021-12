Tragico scontro sulla Ragusa Catania: muore il 46enne Giovanni Occhipinti, professore, fisico e scienziato

Ancora un tragico incidente sulle strade del ragusano, il terzo nel giro di 48 ore: nello scontro tra due vetture, perde la vita il noto professore universitario Giovanni Occhipinti

È accaduto giovedì sera sulla Ragusa Catania, all’altezza dello svincolo per Vizzini, nei pressi di un distributore di carburante, nel Ragusano. La vittima è il 46enne Giovanni Occhipinti originario di Ragusa, ma docente universitario alla Sorbona di Parigi, oltre che ricercatore, fisico e scienziato. Secondo quanto ricostruito, Occhipinti era alla guida di una Citroen C3, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’Opel Meriva che procedeva nella direzione opposta.

Nel violentissimo impatto, il 46enne è morto sul colpo, mentre le tre persone che viaggiavano sulla Opel sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Caltagirone.

La morte del professore ha suscitato sgomento nella comunità ragusana e non solo, anche se esercitava la sua professione a Parigi, dove era titolare di una cattedra in Fisica ed era noto per i suoi studi di geofisica. Giovanni Occhipinti qualche anno addietro, era anche stato premiato (nella foto ) nel corso dell’evento “Ragusani nel Mondo”.