Tragico scontro tra due auto sulla Ragusa-Catania: muore una coppia. Inutile l’intervento dell’elisoccorso

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi: nello scontro tra due auto, una coppia di anziani è deceduta

È accaduto intorno alle ore 15,30, in contrada Coffa, nei pressi del distributore di carburanti Lukoil, sulla Ragusa-Catania. Le vittime sono Giovanni Azzara, dirigente in pensione della Mondiale Granit, azienda per la lavorazione del marmo tra le più grandi in Europa e la moglie Rosa Nobile di 66 anni. Secondo una prima ricostruzione, la coppia viaggiava a bordo di una Dacia, pare guidata dalla moglie, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Volkswagen Tiguan che procedeva in direzione Catania. Nel terribile impatto la donna è morta sul colpo, mentre il marito è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i due coniugi dalle lamiere del mezzo e gli uomini del 118, che non hanno potuto fare nulla per la 66enne, mentre hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il marito che lo ha trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove, a cause delle gravi lesioni riportate, poco dopo l’arrivo è deceduto. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dalla polizia stradale.