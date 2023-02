Tragico scontro tra un furgoncino e un’auto: muoiono 2 donne di 43, e 32 anni, un uomo di 36, e un ferito grave

È di tre morti e un ferito grave il drammatico bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri



L’incidente è avvenuto intorno alle 19:00 di venerdì 3 febbraio, sulla Statale 7 Appia, la Brindisi-Taranto, nel tratto che collega Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto. Le vittime sono Alessandra Berardi, 32 anni, Antonella Sportelli di 43 e Stefano Tagariello di 36. Secondo quanto al momento ricostruito, una Alfa Romeo Giulietta di colore rosso con a bordo tre donne, per cause in corso di accertamento, si è scontata frontalmente contro un furgone Fiat Doblò, guidato da un uomo. L’impatto è stato violentissimo, tanto che gli occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere contorte dei mezzi. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere per poi affidarli ai sanitari.

Delle tre donne sulla Giuletta, due sono morte sul colpo, mentre la terza è deceduta poco dopo nonostante i tentativi del personale medico del 118 di rianimarla, mentre il conducente del furgone, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto con un’ambulanza del 118. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Castellaneta.