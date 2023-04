Trapani, 45enne muore per un malore improvviso in casa: trovata dopo 2 mesi grazie ai vicini che sentono puzza

Si era separata dal marito e viveva da sola: è morta per malore e il suo corpo ormai mummificato è stato trovato dopo due mesi perché i vicini sentivano puzza

La macabra scoperta è avventa questa mattina in un appartamento nella zona del porto di Trapani. Il cadavere mummificato di una donna di 45 anni è stato rinvenuto dagli agenti della polizia, in vicolo dei Normanni che si apre sulla via Ammiraglio Staiti, di fronte il Terminal degli aliscafi per le isole Egadi.

I poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata dai vicini di casa, insospettiti dalla puzza che proveniva dall’abitazione. Quando gli agenti della Squadra volante, sono entrati nell’abitazione hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, ormai mummificato.

La 45enne, dopo la separazione dal marito viveva da sola e pare che avesse contatti con i parenti. Secondo una prima ipotesi del medico legale che ha eseguito l’ispezione cadaverica, la donna sarebbe morta a causa di malore improvviso ed essendo da sola in casa non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto. Si tratterebbe dunque di una morte naturale, mala Procura ha disposto l’autopsia per stabilire le effettive cause del decesso.