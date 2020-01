Trapani. Cagnolino abbandonato in casa dai padroni tra feci, urina e sporcizia: dopo 3 mesi salvato dai veterinari

Una storia surreale. I proprietari di una casa vengono sfrattati e abbandono il loro cane nella loro ex casa e dopo tre mesi l’animale denutrito è stato salvato dai veterinari

La liberazione del povero animale è avvenuta ieri dopo circa 3 mesi di stenti. I padroni del cane, a settembre dello scorso anno sono stati sfrattati dal proprietario dell’appartamento, ubicato in via Del Legno al civico 104, a Trapani e loro hanno portato via le loro cose, tranne il cane abbandonandolo nella ex casa da solo.

Il povero cagnolino lasciato da solo, dallo scorso mese di settembre, è stato sfamato saltuariamente dagli inquilini dello stabile che gli lanciavano il cibo dal balcone, ma come si evince dalla foto, l’animale oramai viveva tra sporcizia urina e feci.







I vicini di casa, fortunatamente, lo scorso 11 ottobre, oltre a lanciare il cibo, hanno sporto denuncia al comando della polizia municipale, che però non è intervenuta. Il proprietario della casa, non si sa se per buon cuore o perché voleva rientrare in possesso dell’appartamento, lo scorso dicembre, si è rivolto ad un noto animalista Enrico Rizzi, che si è adoperato, chiamando tutti i soggetti che per legge dovevano intervenire.

Ieri dopo il solito scarica barile tra Asp e polizia municipale che ancora una volta non sono intervenuti, in quanto il Comune è sprovvisto di dipendenti, di mezzo e di tutto ciò che serve per garantire il servizio di tutela animali sul territorio, obbligatorio per legge, sono arrivati i veterinari che hanno caricato il cagnolino nella loro auto di servizio, trasportandolo presso il “Centro Medico Veterinario Città di Trapani” in attesa di trovare qualcuno che voglia prendersi cura di lui.