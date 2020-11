Trapani. Partorisce e getta il neonato dalla finestra che muore sul colpo: la mamma nascose gravidanza ai genitori

Orrore a Trapani, il corpicino senza vita di un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato rinvenuto in un complesso residenziale: sarebbe stato gettato dalla finestra dalla madre

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina in un complesso residenziale in via Francesco De Stefano, a Trapani. A fare il macabro ritrovamento è stato un abitante della zona che ha rinvenuto il piccolo senza vita abbandonato all’interno di un sacchetto di plastica.

Secondo una prima ipotesi il neonato che è stato ritrovato con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato, sarebbe stato gettato dalla finestra subito dopo il parto dalla madre, che temendo la reazione dei genitori e presa dal panico, ha voluto disfarsi del bimbo. Il piccolo sarebbe morto all’istante a causa delle gravi ferite riportate.



Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e il reparto della Scientifica, che hanno avviato le indagini ed hanno individuato la madre. Si tratta di una ragazza minorenne di 17 anni che vive con i genitori, che è stata portata per accertamenti nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio abate di Trapani.

Sempre secondo quanto al momento ricostruito, la giovane che è di corporatura robusta, sarebbe riuscita a nascondere la gravidanza ai genitori, i quali hanno riferito di non essersi accorti di nulla. La diciassettenne subito dopo avere partorito, avrebbe avvolto il neonato dentro un sacchetto di plastica e l’avrebbe poi lanciato dalla finestra.

Gli agenti della Squadra Mobile di Trapani, affiancati negli accertamenti dai colleghi della Scientifica., hanno interrogato la ragazza che ha risposto ad alcune delle domande, dicendo di aver proseguito la gravidanza tenendo all’oscuro i propri genitori di cui temeva la reazione, ma senza confessare l’accaduto.

I magistrati dovrebbero riascoltarla nelle prossime ore. Ma appare difficile che tutta la vicenda giri solo attorno alla ragazza. L’inchiesta adesso sarà trasmessa per competenza alla Procura del tribunale dei minorenni di Palermo.