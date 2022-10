Trapani. Rissa tra moglie e amante in strada: insulti, urla e botte. 5 fermi di polizia

Due donne, rispettivamente la moglie e l’amante, se le sono date di santa ragione. Alla base della rissa una relazione extraconiugale mal digerita dalla moglie

La surreale scena è avvenuta ieri sera nella centralissima piazza Umberto I, nei pressi della Stazione, a Trapani. Due donne, rispettivamente la moglie e l’amante, si sono incontrate nell’area di servizio nei pressi della Stazione, l’amante era intenta a fare il pieno al suo scooter, quando è arriva la moglie del suo amante a bordo di un’auto, che senza pensarci su due volte l’ha investita facendola cadere a terra con la moto. Ma ancora non soddisfatta è scesa al mezzo ed ha iniziato a prenderla a botte. La ragazza vistasi aggredita si è difesa e con una scopa trovata sul posto a risposto per le rime: tra le due donne è stato un susseguirsi di insulti, urla, minacce. Poi la ciliegina sulla torta, altre tre persone sono arrivate e si unite alla rissa e come ormai succede quasi sempre, qualcuno ha immortalato la scena con il cellulare.

Infine l’inevitabile intervento della polizia allertata da alcuni testimoni, che hanno evitato che la situazione degenerasse, fermando i cinque che sono stati condotti in questura. Per loro è scattato il fermo con l’accusa di rissa aggravata.