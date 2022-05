Trapani. Scontro fra due scooter: muore un ragazzo di 16 anni oltre a due feriti tra cui un 22enne che è grave

Un giovane di 16 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, una dei quali è gravissimo in uno scontro fra due scooter

L’incidente stradale è accaduto intorno all’1.15di questa notte in via Virgilio, a Trapani. La vittima è Mario Pellegrino, un ragazzo di 16 anni di Custonaci. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di un scooter Honda Sh con un coetaneo seduto dietro, quando per cause in corso di accertamento, arrivato all’incrocio tra via Virgilio e via Francesco Manzo, si è scontrato con uno scooter Yamaha Majestic 400 condotto da un ventiduenne.

Nel violentissimo impatto il 16enne rimasto è deceduto, mentre il 22enne alla guida del Majestic 400 ferito è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate della città. La prognosi è riservata. Ferito anche il passeggero della moto guidata dal sedicenne.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’accaduto coadiuvati da un mezzo dei Vigili del Fuoco.