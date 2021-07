Trapani. Si schianta con la moto contro un muro: muore un 37enne, gravemente ferito il passeggero

Un tragico incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi: una moto è finita contro un muro. Perde la vita il conducente e gravemente ferito il passeggero

È accaduto intorno alle 7,30 in via Michele Amara a Trapani. La vittima è Matteo Lombardo di 37 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si schiantato contro il muro di un locale adibito alla vendita di frutta e verdura. Nell’impatto il 37enne è morto sul colpo, pare per sfondamento del cranio, mentre il passeggero Kevin Messina di 19 anni, è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno trasferito il 19enne al Civico di Palermo dove è stato ricoverato in gravi condizioni. I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale che escludono il coinvolgimento di altri mezzi. Ancora da accertare se i due indossassero il casco.