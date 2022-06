Trapani. Tragico scontro in un incrocio tra uno scooter e un’auto: muore un uomo di 66 anni

Grave incidente nel pomeriggio di oggi: un uomo che era alla guida di uno scooter è morto dopo essersi scontrato con un’auto

È accaduto intorno alle 16,00 di oggi, 8 Giugno 2022, a Piazza Vittorio a Trapani. La vittima è Giacomo Genovese di 66 anni. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di scooter Piaggio Liberty 125 e viaggiava da piazza Mercato del Pesce in direzione San Giuliano, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Volkswagen Polo guidata da una donna, che si stava immettendo in Via Fardella. Nell’urto tra i due mezzi il conducente dello scooter, che indossava il casco è morto sul colpo, pare a causa di un “trauma cranico – facciale”.

Sul posto oltre all’ambulanza del 118 è arrivata anche la polizia municipale che ha eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.