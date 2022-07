Trapani. Turista finlandese denuncia: “Sono stata stuprata”. I sospettati sono 4 ragazzi di Ribera

Una ragazza ha sporto denuncia per avere subito violenze sessuali ed avrebbe indicato quali autori quattro ragazzi di Ribera

Una ragazza di 27 anni, della Finlandia, in vacanza a Trapani, ieri mattina ha sporto denuncia al comando dei carabinieri, dichiarando che mentre si trovava in vacanza in città in compagnia di due amiche sarebbe stata vittima di violenza sessuale. La giovane, ha raccontato che giovedì sera le tre turiste avevano cenato in un ristorante del centro storico della città, zona in cui alloggiano, dove avrebbero conosciuto i quattro giovani.

Sempre secondo quanto raccontato dalla 27enne i quattro l’avrebbero raggiunta in un residence nei pressi della spiaggia, dove sarebbero avvenute le violenze. La vittima è poi ricorsa alle cure mediche all’ospedale Sant’Antonio Abate a Trapani, che ha redatto il referto.

A seguito della denuncia il magistrato di turno ha disposto ulteriori accertamenti e per l’episodio da appurare, ci sono quattro sospettati di Ribera. Al momento non è stato emesso nessun provvedimento.