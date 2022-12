Trapani. Violenza sessuale ai danni di una disabile: arrestato maestro di musica di 62 anni

La squadra mobile, su ordine del gip di Trapani ha arrestato maestro di musica di 62 anni con l’accusa di v iolenza sessuale ai danni di una disabile

Gli investigatori, con l’ausilio di intercettazioni ambientali e videoriprese, avrebbero accertato i ripetuti abusi di musica di 62 anni, ai danni della vittima giudicata completamente incapace in virtù di una sentenza del Tribunale di Trapani.

La donna era stata affidata alla potestà tutoriale della moglie del maestro, che l’avrebbe abusata in uno studio di registrazione dove l’uomo teneva le lezioni. . Sono in corso ulteriori indagini per verificare se vi siano altre vittime. Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza è stato sequestrato materiale informatico per i successivi accertamenti. L’indagato è stato portato nel carcere di Trapani