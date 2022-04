Travaglio: “Basta inviare armi dobbiamo tirarci indietro. Siamo angosciati di avere un governo di questo genere”

“Dobbiamo tirarci indietro… basta inviare armi, è tutto incostituzionale. Siamo angosciati di avere un governo di questo genere”

È quando ha detto il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ieri, mercoledì 27 aprile, ospite in collegamento a Otto e mezzo, nel programma in onda su LA7 condotto da Lilli Gruber . Il tema come ormai di consueto è stato la guerra tra Russia e Ucraina.

La Gruber ha chiesto a Travaglio: “ Biden e i suoi ‘camerieri’, come hai scritto, stanno facendo di tutto per trasformare questo conflitto nella terza guerra mondiale e oggi Putin ha annunciato reazioni fulminee con mezzi non ancora utilizzati”.

“Come italiani non contiamo niente, – ha risposto il direttore del Fatto – ma come europei dovremmo prendere finalmente atto del fatto che l’escalation porta a una guerra lunga, con Putin che sta inesorabilmente avanzando nel Donbass, verso Odessa e verso la Transnistria, all’Europa non resta che spingere per un negoziato con un compromesso inevitabile che tenga conto della situazione del campo e prendere atto che questa guerra è cambiata”.

Ed ancora: “Non possiamo vivere nel giorno della marmotta e ripetere tutti i giorni come se questo avesse risolto il problema che c’è un aggressore un aggredito. Continuare la guerra conviene solo agli Usa, e questa escalation evidentemente porta alla seconda fase della guerra e anche alla seconda fase del nostro impegno”. Il giornalista poi spiega la sua posizione: “Io sono sempre stato contrario all’invio delle armi all’Ucraina perché pensavo che sarebbe servito a far durare di più la guerra, come è avvenuto. Adesso viene proclamato ufficialmente ai quattro venti dai responsabili degli Stati Uniti e ancora di più da Boris Johnson che queste armi servono a colpire la Russia nel suo territorio, per sconfiggere fiaccare la potenza militare russa”.

A quel punto la Gruber chiede cosa dovrebbe fare l’Italia: “Quando una classe dirigente come la nostra non sa cosa fare deve interpellare il suo faro che è la Costituzione, che ci vieta di partecipare a guerre per risolvere controversie internazionali ed invece è tutto incostituzionale”.

Infine Travaglio conclude: “Cosa altro è diventata questa guerra se non il tentativo di risolvere una controversia internazionale con le armi? Inglesi e americani lo vogliono fare perché lo hanno sempre fatto, così come i russi, ma noi non lo dobbiamo e non lo possiamo fare, dobbiamo tirarci indietro… basta inviare armi. Siamo angosciati di avere un governo di questo genere”.