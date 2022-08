Travolto da un kart mentre è a bordo pista, 20enne muore in ospedale: i genitori autorizzano donazione organi

È stata accertata la morte celebrale di Rosario Tornabene ventenne investito da un kart finito fuori pista: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi

È accaduto ieri sera nel kartodromo di Liscari in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni raccolte, una persona che girava nel circuito su un kart, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori pista travolgendo in pieno il ventenne, che è rimasto gravemente ferito.

Immediatamente si sono attivati i soccorsi e il ragazzo è stato portato all’ospedale di Cefalù, da dove a causa delle gravissime condizioni è stato trasferito al Trauma center di Villa Sofia a Palermo, dove purtroppo nel pomeriggio di oggi i medici hanno accertato la morte celebrale.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Cefalù, che hanno sequestrato la pista per svolgere gli accertamenti, coordinati dalla procura di Termini Imerese. Secondo gli ultimi sviluppi si sta risalendo ai responsabili dell’incidente, che probabilmente, come da prassi, saranno iscritti sul registro degli indagati.