Tregua Israele Hamas: oggi nuovo scambio: 14 ostaggi per 42 detenuti palestinesi

La tregua tra Israele ed Hamas sembra tenere, oggi ci sarà un nuovo scambio di prigionieri. Le armi per ora tacciono



Nella giornata di oggi, se non ci saranno intoppi, dovrebbero essere liberati altri 14 ostaggi nelle mani di Hamas, mentre Israele, dopo che il suo servizio penitenziario ha ricevuto una lista, libererà 42 detenuti palestinesi, donne e minori. I rilasci avvengono sulla base del rapporto di un ostaggio per tre detenuti palestinesi, come da accordi.

Il tutto mentre Israele lancia un nuovo appello ai cittadini di Gaza: “Non tornate a Nord”, che più che un appello appare un ordine, arrivano notizie infati che chi tenta di rientrare venga fermato con le armi dai militari.

Secondo l’esercito Israele, gli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza in mano ad Hamas sarebbero .ancora 230. Lo ha affermato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (IDF) Doron Spielman. “Ci sono più di 230 ostaggi attualmente detenuti a Gaza”, ha detto Spielman su X aggiungendo che professionisti sanitari e umanitari israeliani stanno lavorando per facilitare l’adattamento degli ostaggi israeliani liberati ieri nell’ambito dell’accordo di tregua.