Tremestieri Etneo (CT). Scontro tra moto e un’auto perde la vita un 35enne: inutili i soccorsi

Un tragico incidente si è verificato nel week end scorso, nello scontro tra una moto e un’auto un giovane di 35 anni è deceduto

È accaduto intorno alle 22,30 di sabato, in zona Piano Tremestieri, della via Etnea di Tremestieri Etneo che conduce a Pedara. La vittima è il 35enne Orazio Intravaia, di Tremestieri Etneo. Secondo quanto ricostruito, il giovane era alla guida della sua Honda Cbr 600, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Fiat Multipla. L’impatto è stato violentissimo e il 35enne è stato sbalzato dalla moto ed è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto chiamati dalle auto di passaggio, sono arrivati i soccorritori del 118, ma per il giovane non c’era più nulla da fare, inutili i tentativi di rianimarlo. Ferito lievemente ma in stato di shock, il conducente.della Multipla.

I rilevi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della locale Stazione.