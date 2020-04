Tribunale di Gela pignora vitalizio di Crocetta giudicato non intangibile: dovrà risarcire due giornalisti

Il Tribunale di Gela ha sancito che l’assegno riconosciuto agli ex parlamentari non è intangibile ed è equiparabile alla pensione. Su questa tesi i giudici hanno pignorato il vitalizio di Rosario Crocetta con il quale dovrà risarcire due giornalisti

I giudici del Tribunale di Gela, hanno accolto la tesi dell’avvocato Francesco Mario Milia, dello Studio Ferrara, legale dei giornalisti Pietro Nicastro e Giancarlo Felice che si sono rivolti ai giudici per essere stati licenziati in tronco insieme a tutti gli altri componenti dell’Ufficio stampa della Regione, dall’allora presidente Rosario Crocetta,

L’ex presidente in aula ha sempre sostenuto che l’assegno vitalizio erogato dall’Assemblea regionale siciliana agli ex deputati di Sala d’Ercole non può essere equiparato alla pensione e pertanto, non può essere sottoposto integralmente a pignoramento.

Ma la prima sezione civile del Tribunale di Palermo nel maggio del 2018, rigettò la tesi dell’ex governatore e fece sua quella degli avvocati Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad’Auria, legali dei due giornalisti, che ottennero la condanna di Crocetta per diffamazione, con relativo risarcimento quindicimila euro da versare a ciascuno dei due giornalisti.

L’ex presidente però, nonostante la condanna del Tribunale, peraltro esecutività, ritenne di non dovere adempiere spontaneamente a quanto ordinato dai giudici, così i due giornalisti si videro costretti a fare una procedura esecutiva per avere riconosciuto quanto sentenziato dal Tribunale di Palermo.

Crocetta che nel mentre si era trasferito in Tunisia, difese la sua tesi dell’intangibilità della somma percepita mensilmente dall’Ars, tesi che il Tribunale di Gela ha rigettato, dando ragione al legale dei due giornalisti. Con questa nuova sentenza Pietro Nicastro e Giancarlo Felice potranno ottenere la somma stabilita dal tribunale.